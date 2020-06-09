اليوم السابع
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نجاح ريمديسيفير فى منع أمراض الرئة لدى القرود المصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:20 م
نجاح ريمديسيفير فى منع أمراض الرئة لدى القرود المصابة بفيروس كورونا ريمديسفير وعلاقته بمرضى كورونا
كتبت إيناس البنا

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أظهرت دراسة نشرت في دورية "Nature " الطبية اليوم الثلاثاء أن عقار شركة جيلاد ساينس المضاد للفيروسات ، ريمديسيفير ، منع أمراض الرئة في قرود المكاك المصابة بفيروس كورونا الجديد.
 
Remdesivir هو أول دواء يظهر تحسنًا في COVID-19 في التجارب البشرية ، ويتم مراقبة تقدمه في الدراسات السريرية عن كثب بينما تبحث الدول عن علاج للمرض ، الذي أصاب أكثر من 7 ملايين شخص وقتل أكثر من 400000.
 
في الدراسة ، تم إصابة 12 قرد من قرود المكاك عمدا بالفيروس التاجي الجديد ، وتم إعطاء نصفهم العلاج المبكر باستخدام ريميسيفير، وذكرت الدراسة أن قرود المكاك التي تلقت ريمديسيفير لم تظهر عليها علامات أمراض الجهاز التنفسي وقللت من تلف الرئتين. 
 
تم نشر تفاصيل التجربة في القرود سابقًا من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة في أبريل ، لكن هذه النتائج لم تتم مراجعتها من قبل أقرانها - وهي خطوة تؤكد صحة دراسة بحثية.
 
ريمديسفير
ريمديسفير
اقترح مؤلفو الدراسة أنه يجب اعتبار remdesivir كعلاج في أقرب وقت ممكن لمنع التقدم إلى الالتهاب الرئوي في مرضى COVID-19.
 
تمت إزالة Remdesivir للاستخدام في حالات الطوارئ في المرضى المصابين بأمراض شديدة في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية،  كما تستخدمه بعض الدول الأوروبية في إطار البرامج الرحيمة.
 
تجارب الدواء على البشر مستمرة ، وقد أظهرت البيانات المبكرة أن الدواء ساعد المرضى على التعافي بسرعة أكبر من المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد.
 

remdesivir

الفيروس التاجي الجديد

كورونا

ريمديسيفير

أمراض الرئة

كورونا نيوز

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