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نانسي بيلوسى: ليس وقت شعارات لإلهاء الشعب الأمريكي ويجب تمرير قانون إصلاح الشرطة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:11 ص
نانسي بيلوسى: ليس وقت شعارات لإلهاء الشعب الأمريكي ويجب تمرير قانون إصلاح الشرطة نانسى بيلوسى
كتب هيثم سلامة

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أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ذلك الوقت ليس لترويج  شعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، وحان العمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش، موضحة أن مجلس الشيوخ لابد من اتخاذ إجراءات فورية بتمرير قانون العدالة والشرطة.

وقالت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر:"ليس هذا وقت الشعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، حان الوقت للعمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش الأمريكية، ويجب على مجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات فورية".

وأضافت، يؤدي كل عضو في الكونجرس يمينًا لحماية الشعب الأمريكي والدفاع عنه، يعد تمرير قانون العدالة والشرطة ضروريًا والوفاء بذلك الواجب".

يشار إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسي بيلوسى، فى الاحتجاجات على وفاة المواطن الأفريقى الأصل جورج فلويد، وذلك خارج مبنى الكابيتول وظهرت بيلوسي، في مقطع فيديو، وهي تتجول خارج مبنى الكابيتول، حيث كان مئات المتظاهرين حاضرين. وشوهدت مع وجود جهاز أمني كبير وكانت تلوح للمتظاهرين.

​واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".

من جانب آخر ، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن زيادة وجود الجيش الأمريكي وأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك أفراد الأمن الذين يرتدون الزي المدني، في واشنطن أمر "مقلق، داعية الرئيس دونالد ترامب إلى الكشف عن الوكالات التي تعمل في المدينة في ظل الاحتجاجات على التفرقة العنصرية.

وكتبت بيلوسي رسالة إلى ترامب قالت فيها "نشعر بالقلق من تزايد العسكرة وغياب الوضوح الذي قد يؤجج الفوضى... الكونجرس والشعب الأمريكي بحاجة لمعرفة من المسؤول، وما هو تسلسل القيادة، وما هي المهمة، وبأي سلطة يعمل الحرس الوطني من ولايات أخرى في العاصمة".


نانسي بيلوسى

رئيسة مجلس النواب

أمريكا

قانون العدالة والشرطة

الكونجرس

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