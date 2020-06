نانسي بيلوسى: ليس وقت شعارات لإلهاء الشعب الأمريكي ويجب تمرير قانون إصلاح الشرطة

أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ذلك الوقت ليس لترويج شعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، وحان العمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش، موضحة أن مجلس الشيوخ لابد من اتخاذ إجراءات فورية بتمرير قانون العدالة والشرطة.

This is not a time for slogans designed to distract the American people. It is time for action to protect American lives and livelihoods. The Senate must take immediate action to pass the #HeroesAct. #MSNBCLive pic.twitter.com/RHUqIwiRVl