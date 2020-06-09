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مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين فى الخليل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:20 م
مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين فى الخليل الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

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اصيب مساء الثلاثاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت لين السبان وقوات الاحتلال وسط الخليل.

ووفقا لـ" معا"، اندلعت المواجهات، عقب مسيرة تضامن مع الاسيرين عمر خرواط و حاتم القواسمي الذين يقبعان في العزل الانفرادي منذ اكثر من 100 يوم، وقد دعت لها حركة فتح اقليم وسط الخليل.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ علي البكاء، باتجاه باب الزاوية -ميدان الرئيس محمود عباس- ورفع المشاركون خلالها العلم الفلسطيني والمشاعل، ورددوا هتافات مطالبة بالافراج عن الاسرى وفي مقدمتهم الاسيرين عمر خرواط وحاتم القواسمي.

وأصيبت مجندتان إسرائيليتان بجروح، في عملية دهس وقعت، مساء اليوم الاثنين، في مدينة القدس.

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن القوات الإسرائيلية تجري حاليا فحصاً للتعرف على تفاصيل ودوافع الحادث، مشيرة إلى أن منفذ العملية لاذ بالفرار ، بينما تلاحق الشرطة المنفذ في شوارع البلدة القديمة بالقدس.

 

 


فلسطين

إسرائيل

قوات الاحتلال

تل ابيب

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