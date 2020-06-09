اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى بمرور 6 سنوات على توليه الحكم

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:12 ص
مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى بمرور 6 سنوات على توليه الحكم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه منصب رئيس الجمهورية وتلبية نداء الشعب المصرى ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان فى وقت عصيب مر به الوطن

وقال مفتى الجمهورية: أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصرى العظيم، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه منصب رئيس الجمهورية، وتلبية نداء الوطن والشعب المصرى العظيم، وأدعو جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورة 30 يونيو، والإصرار على العمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات، وتحقيق المزيد من الاستقرار فى مختلف ربوع وطننا الغالى مصر

وأضاف المفتى مخاطبًا الرئيس:"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملتم على عاتقكم مسئولية ضخمة، وواجهتم مخططات ومؤامرات داخلية وخارجية بكل شجاعة وجرأة حتى تعبر بوطننا الغالى مصر إلى بر الأمان فى وقت عصيب مر به الوطن وكل المنطقة العربية، فى مواجهة خوارج العصر الذين تحالفوا مع الشيطان لإسقاط أوطانهم."

وأشاد مفتى الجمهورية بكل ما تم من إنجازات فى مختلف المجالات يشهد بها القاصى والدانى منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الدولة، وإشادة الجميع بما تم من إصلاحات اقتصادية تصب فى مصلحة مصرنا الغالية، وهو ما أكدته كافة الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية.

ودعا مفتى الجمهورية فى كلمته جموع الشعب المصرى إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية فى مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، لافتًا إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب.


شوقى علام

دار الافتاء

السيسى

اخبار مصر

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