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مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات استثنائية قادمة من السعودية ودبى لنقل 908عالقين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:52 ص
مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات استثنائية قادمة من السعودية ودبى لنقل 908عالقين مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب أحمد مصطفىً

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية، سيرتها شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وشركتا طيران مصريتان، لإعادة العالقين بالسعودية ودبى، وعلي متنها حوالي 908 مصريين من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. 
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن رحلة شركة اير كايرو SM3890 وصلت المطار قادمة من دبى وعلي متنها حوالي 165 مصريا كانوا عالقين هناك.
كما وصلت أيضا رحلتا طيران تابعتان لشركة طيران خاصة قادمتان من الرياض وعلى متن كلا منهما 180 راكب و203 راكب كما وصلت رحلتان أخرتان تابعتان لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية وعلى متن كلا منهما 180 راكب قادمتان من جده
وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام  ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .
 
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
 
 

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رحلات استثنائية

السعودية

دبى

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