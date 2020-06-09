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مصطفى وزيرى: إعفاء كافيتريات وبازارات المواقع الأثرية من الإيجارات حتى أغسطس

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:54 م
مصطفى وزيرى: إعفاء كافيتريات وبازارات المواقع الأثرية من الإيجارات حتى أغسطس مصطفى الوزيرى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور مصطفى الوزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه بعد النصف الثانى من شهر مارس، علق المجلس الأعلى للآثار الزيارة للمتاحف والمواقع الأثرية بسبب جائحة تفشى فيروس كورونا، موضحا أن المجلس الأعلى للأثار اتخذ قرار منذ النصف الثانى من شهر مارس بخفيض 50% لمستأجرى البازرات والكافتريات فى المواقع الأثرية والمتاحف.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أنه بعد شهر مارس، وملاحظة المجلس الأعلى للآثار استمرا أزمة كورونا تم إعفاء جميع مستأجرى البازرات والكافيريات فى المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية من الإيجارات عن شهر مارس وأبريل .

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه مع استمرار جائحة فيروس كورونا تم إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من الإيجارات من يونيو حتى أغسطس.

 

وفى وقت سابق قال الدكتور مصطفى الوزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه فى يوم 18 مايو من كل عام تحتفل مصر بيوم المتاحف العالمي، مشيرا إلى أن يتم السماح للمصريين والأجانب في بعض الأحيان بدخول المتاحف مجانا.

وأضاف "الوزيرى" أنه خلال بضع أسابيع أو أشهر من هذا العام يتم الإعداد لافتتاح متاحف جديدة، منها متحف شرم الشيخ والعاصمة الإدارية ومتحف كفر الشيخ ومتحف المركبات الفلكية وقصر البارون كمزار سياحى.

وتابع أن جميع تلك المتاحف لن تفتتح للجمهور بعد، نظرا لتفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يتم إجراء عمليات تعقيم باستمرار بالمتاحف والمناطق الأثرية.


مصطفى الوزيرى

البازارات

ايجارات

كورونا

كوفيد 19

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