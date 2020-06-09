اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر الجديدة للإسكان: قرار القابضة للتشييد يتضمن تشكيل مجلس الإدارة لمدة عام

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:32 ص
مصر الجديدة للإسكان: قرار القابضة للتشييد يتضمن تشكيل مجلس الإدارة لمدة عام المهندس هشام أبو العطا
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة، للشركة القابضة التشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة التشييد والتعمير رقم 120 لسنة 2020 ، يتضمن تشكيل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمدة عام منذ 22 مايو  2020 .

‏وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن القرار يتضمن تعيين كل من الدكتور خالد زكريا العدل إمام، رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، والمهندس تامر محمد محمد ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والمهندس اسماعيل محمود اسماعيل سيد، العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذ وسهر محمد  الدماطى  العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية، ومحمد أنور مصطفى الأهواني عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوي الخبرة.

‏كما نص القرار على أن يكون هناك 4 أعضاء غير متفرغين منتخبين للعاملين، ورئيس للجنة النقابية، ولا يكون له صوت معدود وفقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991، قانون قطاع الأعمال العام .

يشار أن قرار التغيير استند إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 مايو 20 20، برئاسة المهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة وأيضا قرار مجلس إدارة الشركة القابضة التشييد والتعمير في جلسته المنعقدة بنفس التاريخ، بعد قبول الاستقالة  المقدمة من المهندس هانى الديب ومجلس إدارة شركة مصر الجديدة، وبالتالى وافقت الجمعية على قرار تعيين مجلس إدارة جديد لمدة عام واحد فقط.

 


مصر الجديدة للاسكان

شركة مصر الجديدة للاسكان

القابضة للتشيد

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عربون محبة من الحكومة للقطاع الخاص.. إنهاء نزاع 19 عاما حول شركة النيل لحليج الأقطان.. دفع 231.1 مليون جنيه للقابضة للتشييد.. وهؤلاء رجال الأعمال المستفيدون من الحل أبرزهم السيد الصيفى والجارحى ومستثمرون عرب

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:30 م

القابضة للتشييد: 1.5 مليار جنيه مستحقات للشركات التابعة لدى مختلف الجهات

الإثنين، 25 مايو 2020 11:00 م

رئيس القابضة للتشييد: سندمج 6 شركات جديدة فى إطار الهيكلة الشاملة

الأحد، 24 مايو 2020 07:00 م

هشام أبو العطا: إنهاء دمج 6 شركات تابعة للقابضة للتشييد والتعمير بعد العيد

الثلاثاء، 19 مايو 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة