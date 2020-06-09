مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق المنصورة السنبلاوين

الدقهلية شريف الديب

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على طريق المنصورة السنبلاوين.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة على طريق المنصورة السنبلاوين أمام شركة الزيوت والصابون.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع قائد السيارة، وإصابة آخر، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، ونقلهم إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة، وجاري تحديد هوية المتوفي والمصاب، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.