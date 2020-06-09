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مراكز المنيا تستقبل 300 ألف طن من الاقماح بالشون والصوامع

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:59 ص
مراكز المنيا تستقبل 300 ألف طن من الاقماح بالشون والصوامع توريد قمح - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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أكد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم إلى 300338 طن و769 كيلو جرام، مشيراُ الي ضرورة الالتزام التام بتطبيق إجراءات الوقاية والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وتضم المحافظة 47 موقعا للشون والصوامع والهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن. وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 249 ألف فدان.
 
ومن ناحية أخرى تابع العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، مدي الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن حظر تنقل المواطنين، ومدي الالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية بجميع احياء المدينة، بالإضافة لأجراء عملية الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بالطريق الدائري بحي غرب المدينة، ياتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتطبيق الشامل لكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
 

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اخبار المنيا

توريد القمح

شون وصوامع

مديرية التموين

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