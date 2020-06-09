مدينة قها تطلق مبادرة لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها بالقليوبية، إطلاق أول مبادرة لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي بنطاق المدينة والمناطق التابعة لها في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة "كوفيد19" وتوفير احتياجاتهم ومطالبهم من أدوية وتنفس صناعي ومواد غذائية دون الحاجة للخروج من المنزل لمنع انتقال العدوي.

وأكدت رئيسة المدينة، أن المبادرة يشارك فيها مجلس المدينة وأطباء وصيادلة وصيدليات ومجموعات شبابية من المجتمع المدني، وذلك من خلال تدشين صفحة علي الفيس بوك للتواصل لتلقي طلبات واحتياجات المرضي من منازلهم تحت اسم "جروب الحجر المنزلي لمدينة قها"، وربط كافة المرضي وذويهم جميع الجهات المشاركة في المبادرة حيث يقوم المريض بإرسال متطلباته واحتياجاته ويقوم مسئولي الصفحة بتوفيرها.

وأضافت "أمل"، أن الجروب أعلن عن أرقام تليفونات الأطباء المشاركين في المبادرة للاتصال بها وطلب المشورة الطبية والعلاجية والنصائح والتوعية وخدمات العلاج عن بعد للمرضي وذويهم والجمهور العام، كما تم الإعلان قائمة صيدليات توفر الادوية للمرضي مجانا وبأسعار مخفضة حيث تبرعت عدد من الصيدليات بتوفير ما يلزم كما تساعد الصفحة في توفير التدخل السريع من تمريض وجلسات تنفس صناعي ومتابعة التحليلات وأعمال التطهير والدعم النفسي والمعنوي للمرضي في الحجر المنزلي دون الحاجه للاختلاط او النزول من المنازل خشية نقل الدعوي.

وأشارت، إلى أن الصفحة تقدم أيضا بثا مباشرا للأطباء للدعم النفسي والمعنوي والاستشارات المطلوبة للمرضي من خلال التواصل عبر التواصل الاجتماعي، موضحة أن البداية ستكون الخميس المقبل الساعة الـ8 مساء مع الدكتور بسيونى عيد البسيوني أخصائى الطب النفسى وعلاج الإدمان وعضو الجمعية الأمريكية للطب النفسى المدرب والمحاضر المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية فى برنامج سد فجوة خدمات الصحة النفسية فى مصر mhGAP ومؤسس حملة التوعية بالطب النفسى المرض النفسي مش عيب بهدف توفير الدعم المعنوي للمرضي وتوصيل رسالة توعوية للمواطنين المشاركين في الصفحة بالإجراءات الوقائية من الفيروس لتقليل نسبة الإصابات.