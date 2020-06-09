اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:24 م
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مدينة العريش يقدم تسهيلات للحصول على موافقة استكمال الواجهات لتوصيل المرافق

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:44 م
مدينة العريش يقدم تسهيلات للحصول على موافقة استكمال الواجهات لتوصيل المرافق أعضاء حى الساحل بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ، اليوم ، تقديم تسهيلات للحصول على موافقة استكمال الواجهات لتوصيل المرافق .

وأوضح البيان،أنه بناءا على تعليمات ماجد محمد رئيس المدينة ، وفى إطار المساهمة فى تقديم الخدمة لأهالى العريش ، وتسهيلا على من يرغب فى التقديم على مرفق المياه والكهرباء ، ويرغب فى استكمال الواجهة يتقدم إلى رئاسة المجلس للحصول على تصريح بذلك ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساله القانونية .

كما أعلن مجلس المدينة الانتهاء من تنفيذ حملة نظافة مكبرة تحت إشراف رؤساء الأحياء بقطاع غرب المدينة ، شملت الأحياء المساعيد والزهور الصفا ، تحت إشراف المهندس ياسر سمرى والمهندس شحتة محمد من شركه النظافه .

وتفقد ماجد محمد رئيس مركز ومدينة العريش سير العمل بحى الساحل ، وتم خلالها متابعه كافه الأعمال التى تتطلبها المرحلة الحالية استعداد لفصل الصيف ، ووجه بحصر الاحتياجات التى تتطلبها عملية تطوير الكورنيش فى إطار استعدادات مدينة العريش لاستقبال فصل الصيف لعام 2020.

كما أعلن مجلس مدينة العريش إنهاء مشكلة طفح صرف صحى بشارع الخدمه بجوار فندق قويدر بالتواصل مع مرفق المياه والصرف الصحى ، تم الدفع بمجموعة الإصلاح المتخصصين ومعهم المعدات اللازمة وقاموا بالإصلاح .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له، أنه استمرار لوقف أعمال البناء والإنشاءات وتنفيذا لقرار السيد رئيس الدوله ، وقف أعمال المبانى فى جميع عواصم المحافظات ، يتم وقف كافة أعمال المبانى داخل مدينة العريش أو تعلية أدوار أو بناء أسوار .

وأهاب ماجد محمد رئيس المدينة بالمواطنين وقف كافة أعمال المبانى داخل مدينة العريش أو تعليه أدوار أو بناء أسوار، وأوضح البيان أن القرار يشمل من لديه رخصه مبانى ، وذلك حتى أشعار أخر .

وجاء فى البيان " ومن يقوم بأى أعمال إنشاءات أو تعلية سوف يعرض نفسه للمساءله القانونيه وسوف تصادر معدات البناء ، وحرصا على سلامة الجميع الالتزام واحترام القرار ولحين إشعار آخر" .

واشار البيان أن رئيس مدينة العريش قام بإيقاف لأعمال تعليه داخل المدينة .

 

 
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رئاسة حى الساحل بالعريش

 

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أعضاء حى الساحل بالعريش

 


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