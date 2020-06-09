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محافظ كفر الشيخ: تخصيص نائب لكل مركز ومدينة لمتابعة أعمال الرصف

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:46 م
محافظ كفر الشيخ: تخصيص نائب لكل مركز ومدينة لمتابعة أعمال الرصف اجتماع محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة الرصف بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس عبد الحميد عمار، مدير المشروعات بهيئة الطرق، والمهندس شفيق عليوه، مدير المعامل بمديرية الطرق، والمهندس إيهاب الجمل، بكلية الهندسة جامعة كفرالشيخ، والمهندس مجدي عبد العظيم، مدير مشروع الرصف بالمحافظة.

 

وكلف محافظ كفرالشيخ، بحصر أعمال الرصف وسحب عينات لفحصها وتحليلها، وعرض نتائج تلك العينات، لضمان جودة أعمال الرصف التي تمت بكافة مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي متابعة رصف شوارع العاصمة ، وتخصيص نائب لكل مركز ومدينة بالمحافظة، لمتابعة أعمال الرصف، ومدى جودتها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 


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