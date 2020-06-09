محافظ دمياط: إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية وبناء مخالف

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى للتعديات والمخالفات بجميع المراكز والمدن وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

حيث تم خلال الحملة المُنفذة أمس الاثنين واليوم الثلاثاء تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وتنفيذ إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و غريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا و متولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، إزالة عدد 4 حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة 500 م2 بمركز ومدينة الزرقا، وبكفر سعد تم إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية على مساحة 120 م2 وحالة أخرى لتعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بمساحة 140م2 .

بالإضافة إلى إزالة عدد 3 حالات بناء مخالف بمساحة 225م2، وأخيراً إزالة عدد 5 حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة 99 م3 بمركز ومدينة كفر البطيخ بحملة أمس بالإضافة إلى إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة 10 م2 و4حالات تعدِ على أملاك الدولة بمساحة 108م2 تابعة لولاية الوحدة المحلية بكفر البطيخ و السكة الحديد خلال حملة اليوم ، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الفترة الماضية 563 حالة بكافة المراكز والمدن.