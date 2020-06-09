محافظ الوادى الجديد يوجه بإزالة العوائق أمام المشروعات الجارى تنفيذها

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الثلاثاء لقاءاً مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ، حيث وجه بضرورة متابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الجاري تنفيذها ، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقف العمل بها بالقري وسرعة تذليل العقبات التي تحول دون إنهائها ، وذلك بجانب المتابعة المستمرة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا .

كما وجه الزملوط أيضا باستمرار المتابعة الميدانية علي الأسواق والمخابز للتأكد من توافر السلع وجودتها ، وأيضا وجه بوضع خطة زمنية للانتهاء من ملف تقنين واضعي اليد وعرض تقرير إفادة أسبوعيا ، بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من حصر موقف تراخيص المباني في مدة أقصاه 15 يوم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والسماح للحالات الملتزمة بالاشتراطات البنائية بالاستمرار في إنهاء أعمالها ،وكذلك سرعة حصر جميع السيارات الحكومية بجميع المراكز للإنتهاء من إصدار كروت الوقود الذكية لها ،وذلك لضبط وترشيد الاستهلاك للحفاظ علي المال العام .

وكلف الزملوط أيضا سرعة الإنتهاء من عرض الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرات النخيل والحرير ، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الجادة في التنفيذ وذلك بفسخ التعاقد وسحب الأرض في مدة اقصاه أول يوليو القادم .

وخلال الاجتماع أكد الزملوط أيضا علي ضرورة الاستعداد الكامل لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية ، وذلك بتجهيز مقار اللجان بكافة وسائل الراحة لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مشددا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من أي عدوي .