محافظ الوادى الجديد يناقش تأمين امتحانات الجامعة والشهادتين الثانوية والأزهرية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

ناقش محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، إجراءات تأمين امتحانات نهاية العام الدراسي لطلبة الجامعة، وأكد الزملوط، عقد اجتماع موسع بحضور رئيس الجامعة ومدير أمن المحافظة بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، لمراجعة تنفيذ مراجعة إجراءات عقد امتحانات الجامعة وتجهيز المدن الجامعية.

وأضاف المحافظ،فى بيان له اليوم،أنه جرى تكليف لجنة المرور والمتابعة الخاصة بفيروس كورونا، لمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجامعة، لتأمين الامتحانات سواء في الجامعة أو علي للشهادتين الثانوية العامة والأزهرية.

وفى سياق متصل انتهت مديرية التربية والتعليم الأحد الماضى من تجهيز وتعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين والملاحظين، وأكد صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الإدارات التعليمية الخمسة بالمحافظة انتهت من كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري، وخاصة تجهيز استراحات المراقبين على مستوى المحافظة، لاستقبالهم وجرى تجهيزها بكافة المستلزمات التي تعمل على راحة الملاحظين.

أضاف مرغني، أنه جرى تجهيز جميع المرافق داخل جميع الاستراحات وتجهيز دورات المياه والتلفزيون والثلاجة وكذلك توفير المطهرات والكحول، وجرى تضافر جميع الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد ويجري تعقيم الاستراحات بصفة دورية وتطهير وغسل الأغطية، وستستمر عملية التطهير والتعقيم حتى نهاية الامتحانات، كما جرى تنفيذ عملية تطهير مكبرة لتطهير جميع اللجان التي ستستقبل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمحافظة وتعقيمها.

ولفت مرغني، إلى أن خطة التعقيم والتطهير تسير وفق ما هو مخطط لها، وبصفة دورية، شملت تطهير وتعقيم المقار الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وغلق الحجرات حتى موعد الامتحانات وتخفيض عدد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبًا باللجنة الواحدة مع توفير الكمامات تمهيدًا لتوزيعها على المراقبين ولن يسمح للطلاب بدخول اللجان بدون الكمامات، وهناك تعاون بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية والصحة والطب البيطري والزراعة وسوف تنفذ عملية التطهير يوميًا عقب انتهاء الامتحانات.