محافظ القليوبية يتابع إزالة الإشغالات بشبرا الخيمة وتحرير 333 محضر

القليوبية إبراهيم سالم

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيو، بجولة تفقدية لليوم الثالث على التوالي، بشارع 15 مايو لمتابعة الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات ومواقف السيارات العشوائية وإشغالات المحلات بحي شرق شبرا الخيمة، يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وذلك بحضور العميد محمد جابر مدير شرطة المرافق، والعقيد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال طريق، و94 إزالة فورية، و8 كشك مخالف، و17 تاندة صاج بدون ترخيص، و57 إزالة فرش مؤقت، و79 بائع متجول، و36 رصيف خرساني.

ثم توجه المحافظ إلى شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، يرافقه الدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حيث تم ضبط بعض الباعة الجائلين والإشغالات، وذلك لإعادة الانضباط، حيث تم تحرير أكثر من 30 محضرا شملت (10 محضر إشغال - 8 إزالة فورية - 12فرش مؤقت).

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة الماره والتنبيه علي أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم علي المخالفين.

إزالة المالفات بشبرا الخيمة



حملة الإشغالات بشبرا الخيمة



متابعة إزالة الاشغالات