اليوم السابع
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محافظ القليوبية: إزالة 840 حالة تعدى فى 60 يوما وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:48 م
محافظ القليوبية: إزالة 840 حالة تعدى فى 60 يوما وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية إزالة مخالفات البناء والتعديات بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها في الفترة من 7 أبريل الماضي و 7 يونيو الجاري بلغت 840 حالة إزالة للتعديات، كما تم إحالة أصحابها للنيابة العسكرية بلإعمال شؤونها في ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف "الهجان" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تلك المخالفات التي تم إزالتها تمثلت في 132 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 24467 متر مربع، بالإضافة إلى 585 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 17 فدان و5 قيراط و3 أسهم، كما تم أيضا إزالة 123 حالة مخالفات بناء بمساحة 44142 متر مربع.

وأكد المحافظ، أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية فورا، ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدا على أن الدولة عازمة فى التعامل بحسم مع ملف التعديات وسيتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام .

وأوضح المحافظ، أنه تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أى خسائر فى الأرواح والمعدات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة،  بصورة فورية لفرض هيبة الدولة وعدم إستغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية،  أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة إنتشار فيروس كرونا.

 

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النيابة العسكرية

مخالفات البناء

املاك الدولة

الاراضي الزراعية

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