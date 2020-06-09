اليوم السابع
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محافظ الشرقية: تغريم 64 سائق لعدم إرتداء الكمامة الواقية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:39 م
محافظ الشرقية: تغريم 64 سائق لعدم إرتداء الكمامة الواقية لمواجهة كورونا الحملات التفتيشية المفاجئة على السائقين
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم اليوم ضبط 64 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وذلك استمرارا للحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ الشرقية فى بيان له اليوم علي مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه استمرارا للحملات المفاجئة علي سائقي سيارات الأجرة وبالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 64 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

الحملات التفتيشية المفاجئة على السائقين (1)
الحملات التفتيشية المفاجئة على السائقين (1)

 

الحملات التفتيشية المفاجئة على السائقين (2)
الحملات التفتيشية المفاجئة على السائقين (2)

 

الحملات التفتيشية المفاجئة على السائقين (3)
الحملات التفتيشية المفاجئة على السائقين (3)

 

 


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