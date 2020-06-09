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محافظ الخليل يعلن غلق المساجد والمقاهى للحد من انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:31 م
محافظ الخليل يعلن غلق المساجد والمقاهى للحد من انتشار فيروس كورونا مساجد
كتب- هاشم الفخراني

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أعلن محافظ الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة جبرين البكري الليلة، عن إغلاق المساجد والمقاهي والصالات، ومنع إقامة حفلات الأفراح، وبيوت العزاء، في بلدة الظاهرية جنوبًا، عقب الكشف عن 7 إصابات بفيروس "كورونا" في البلدة.

وقال البكري، بعد اجتماع عقد في دار بلدية الظاهرية، إنه تقرر إغلاق المساجد والمقاهي والصالات، ومنع بيوت العزاء وحفلات الأعراس في الظاهرية حتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن هذه القرارات من أجل المحافظة على سلامة المواطنين واستكمال إجراءات الطب الوقائي، ومنعا لتفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت مساء اليوم، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الظاهرية جنوب الخليل.

وأوضحت أن من بين المصابين 4 أطفال، بسبب مخالطتهم مُصابًا أُعلن عنه سابقًا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 661 إصابة.


فيروس كورونا

كورونا

الخليل

فلسطين

مساجد

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