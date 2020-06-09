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محافظ أسوان: إزالة 535 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حتى الآن‎

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:51 م
محافظ أسوان: إزالة 535 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حتى الآن‎ جانب من إزالة التعديات
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية المختلفة تواصل جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بكافة المدن والمراكز من خلال تنظيم حملات مكبرة بشكل دورى .

 

وأشار محافظ أسوان إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب، حيث يتم اتخاذ أقصى الإجراءات المشددة مع المخالفين بتحويلهم للنيابة العسكرية، موضحاً أن الحملات المختلفة التى تم تنظيمها نجحت حتى الآن فى إزالة 535 حالة تعد تمت فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 474 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 378 ألف و 425 م2 ، بجانب 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204.5 فدان ، فضلاً عن إزالة تعديات تمت قبل بداية فترة الحظر والتى صلت إلى إزالة 95 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 43 ألف و 945 م2.

 

وتابع فى حين تم إزالة 155 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 25 فدان وقيراط و3 أسهم ، وأوضح اللواء أشرف عطية بأن نتائج حملات الإزالة أسفرت اليوم عن تنفيذ 2 قرار إزالة لحالات تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة وذلك بقرية الكلح شرق التابعة لمركز إدفو على مساحة 150 م2 .

 

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