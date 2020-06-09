جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء- عبر الاتصال المرئي- اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة العربية "الإخبارية".

وقال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن المجلس استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أعرب عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات " إسرائيل" لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.

وندد المجلس بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.