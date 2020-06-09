"مثليو" ألمانيا يدعون لتظاهرة لمكافحة تمييزهم نهاية الشهر

كتبت: هناء أبو العز

أعلن نشطاء من مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجى الميول الجنسية والمتحولين بين الأشخاص والأشخاص المثليين فى ألمانيا، عن تنظيم تظاهرة في يوم كريستوفر ستريت في 27 يونيو.

ووفقًا لصحيفة مورجن بوست، فإن من المحتمل أن تكون التظاهرة بسبب إلغاء موكب كريستوفر الذي كان من المفترض أن يتم في 25 يوليو، وتتم فعالياته فقط على الإنترنت حاليًا، بسسب كورونا.

ويكتب منظمو المظاهرة التي أُعلن عنها حديثًا أنه يجب مكافحة التمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والخنثيين حيثما يحدث ، وهذا في المجال العام ، وخاصة في الأماكن العامة في الشارع.

والمظاهرة تحمل شعار" أنقذوا مجتمعنا ، أنقذوا فخرنا"،ولم يتم نشر مسارها بعد، و حتى الآن كانت هناك عدة مئات من الالتزامات على الإنترنت. وأكد المنظمون أنهم أرادوا بالطبع الالتزام بمواصفات مجلس الشيوخ والتنسيق مع جميع السلطات.