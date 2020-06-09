ما مخاطر سرعة إنتاج لقاح كورونا وكيف يسرع العلماء إنتاجه بأمان؟

كتبت فاطمة خليل

يسعى العالم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا وتتسابق الدول للوصول إلى اللقاح لتخليص العالم من الوباء، وحتى الآن لا أحد يعرف بالتحديد الوقت الذى سوف يكون فيه اللقاح جاهزاً، لكن من المتوقع أن يكون ذلك في أوائل عام 2021، لكن سرعة إنتاج اللقاح قد تحمل بعض المخاطر، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر إنتاج اللقاحات بشكل سريع، وفقاً لموقع CNN.

مخاطر إنتاج اللقاح بشكل سريع



أظهر التاريخ أن اللقاحات التي تم تطويرها أو توزيعها على عجل يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة:

- في عام 2017 ، توقفت حملة سريعة لتطعيم حوالي مليون طفل من حمى الضنك التي ينقلها البعوض في الفلبين لأسباب تتعلق بالسلامة، اتهمت الحكومة الفلبينية 14 مسؤولا بالولاية فيما يتعلق بوفاة 10 أطفال مُلقحين، قائلة إن اللقاح تم عمله بسرعة.

- في عام 1976 ، كانت الولايات المتحدة تتعامل مع انتشار جديد لأنفلونزا الخنازير، تجاهلت إدارة الرئيس جيرالد فورد تحذيرا من منظمة الصحة العالمية وتعهدت بتحصين "كل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة" ضد الفيروس الجديد، بعد تطعيم 45 مليون شخص ، اكتشف الباحثون أن عددًا كبيرًا منهم - حوالي 450 شخصًا - أصيبوا بمتلازمة جيلان باري، وهو اضطراب نادر يهاجم فيه جهاز المناعة في الجسم الأعصاب، مما يؤدي إلى الشلل ومات ما لا يقل عن 30 شخصا.

لكن بشكل عام، تعتبر اللقاحات حاسمة للمساعدة في منع المرض والوفاة، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات تنقذ ما بين مليوني وثلاثة ملايين شخص سنويًا.

كيف نقوم بتسريع إنتاج لقاح كورونا بأمان



قال الدكتور فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، "لن يتم تقديم أي لقاح ما لم يتم فحصه بدقة شديدة، سواء من حيث "هل هو آمن وهل يحميك أم لا؟".

يحاول العلماء إيجاد طرق آمنة لتسريع عمليات إنتاج اللقاح فمثلا:

- في سياتل وأتلانتا، خطط الباحثون لاختبار الحيوانات والبشر في نفس الوقت، بدلاً من الحيوانات قبل البشر، وفقًا لموقع Stat News.

- يمكن إنتاج بعض اللقاحات بكميات كبيرة قبل انتهاء التجارب، وقال فوسي "سنبدأ في تصنيع جرعات اللقاحات قبل أن نعرف حتى أن اللقاح يعمل".

إذا كانت تجارب اللقاح ناجحة، فإن ملايين الجرعات ستكون جاهزة للانطلاق - يحتمل أن تنقذ الأرواح على الفور بدلاً من الانتظار أشهرًا لزيادة الإنتاج، ولكن إذا لم تكن التجارب ناجحة ، فقد يتكدس مخزون اللقاحات المعدة مسبقًا.

قال فوسي أن أحد اللقاحات المرشحة، الذي قدمته شركة التكنولوجيا الحيوية Moderna بالشراكة مع NIAID، يجب أن يدخل المرحلة النهائية بحلول منتصف الصيف، مضيفاً إن الخطة تتمثل في تصنيع جرعات من اللقاح قبل أن يتضح ما إذا كانت تعمل، مما يجعل ما يقرب من 100 مليون جرعة بحلول نوفمبر أو ديسمبر.

وقال فوسي يجب أن يكون لدى العلماء بيانات كافية بحلول نوفمبر أو ديسمبر لتحديد ما إذا كان اللقاح يعمل.

لقاح آخر مرشح، من صنع أسترا زنكا، قيد التنفيذ في المملكة المتحدة وسيتبع جدولًا مشابهًا.