اليوم السابع
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مؤشرات بورصة الكويت خضراء بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:32 م
مؤشرات بورصة الكويت خضراء بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.99% رابحاً 50.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5160.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.17% رابحاً 64.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5628.10 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% رابحاً 21.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4238.44 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.47%، رابحاً 19.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4156.95 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 242.2 مليون سهم بقيمة 49.6 مليون دينار كويتى عبر 10.3 ألف صفقة، وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.15%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والنفط والغاز بنسبة 1.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%.
 
وجاء سهم شركة إنوفست على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 9.72%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة السور لتسويق الوقود القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.13% ثم سهم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 5%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآقار والتجارة والصيانة بنسبة 4.87%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الاثنين، وناقش المجلس أداء الشركة وما كان لفيروس كورونا من تأثير على الاقتصاد المحلي والعالمي والآثار المستقبلية، التى يمكن أن تترتب عليه، ومن مبدأ التحوط والحفاظ على ملاءة الشركة المالية في هذه الظروف الاستثنائية وغير المتوقعة، وقرر المجلس تعديل التوصية السابقة إلى الجمعية العمومية بخصوص توزيع الأرباح لتصبح على أولا توزيع أرباح نقدية بقيمة 5% (5 فلس للسهم الواحد)، ثانياً توزيع أسهم منحة بنسبة 15% (15 سهم لكل 100 سهم).
 
وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعد إصدار الصكوك المتبقية البالغة 200 مليون دولار أمريكي، يأتي هذا الإصدار تباعاً للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في وقت سابق خلال شهر يناير من عام 2020، وسيتم توظيف عائدات إصدار الصكوك لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.
 
وفي سياق آخر أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، بإحدى وسائل الاتصال الحديثة، وقرر الموافقة على قيام الشركة الكويتية الأولى للخدمات التعليمية (إحدى الشركات التابعة) بالتوقيع على اتفاقية منح حدود ائتمانية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مع بنك بوبيان بمبلغ 2.828 مليون دينار كويتي حسب الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، وذلك لغرض تمويل مصاريفها التشغيلية، وعلى أثر ذلك قامت الشركة التابعة اليوم بالتوقيع على الاتفاقية، منوهة إلى أن ذلك سوف ينعكس إيجابياً على التدفقات النقدية المستقبلية للشركة مما يعزز السيولة لدعم أنشطتها التشغيلية.
 

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