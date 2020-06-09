اليوم السابع
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لقاح جديد يعزز مناعة كبار السن من 4 سلالات من الأنفلونزا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:00 م
لقاح جديد يعزز مناعة كبار السن من 4 سلالات من الأنفلونزا كبار السن ولقاح الإنفلونزا
كتبت فاطمة خليل

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صمم العلماء في بريطانيا لقاحا جديدا لتعزيز المناعة لحماية كبار السن من 4 سلالات من فيروس الأنفلونزا المميت - أكثر من اللقاح الحالي للأنفلونزا، ومن المقرر أن يتم طرح اللقاح الجديد العام المقبل لتوفير حماية أفضل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وذلك بحسب ما ذكر موقع جريدة ديلي ميل البريطانية.

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ويقترح الخبراء أن اللقاح الجديد يمكن أن ينقذ مئات الأرواح ويحمي الآلاف من دخول المستشفيات بسبب الأنفلونزا.

والأنفلونزا واحدة من أخطر الفيروسات في العالم وكانت مسؤولة عن حوالي 17 ألف حالة وفاة في المملكة المتحدة العام الماضي.وتقدم هيئة الصحة البريطانية حاليًا لقاح الأنفلونزا لمجموعات تشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأطفال الصغار والنساء الحوامل وأي شخص يعاني من مرض مزمن حاد مثل الربو أو قصور القلب أو السكري.

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تم بالفعل إعطاء اللقاحات الحالية للأنفلونزا تحت سن 65 عامًا لقاح "رباعي التكافؤ"، والذي يحمي من سلالات الإنفلونزا الرئيسية الأربعة.

لكن الأطباء يعتقدون أن اللقاح الجديد أكثر فعالية في كبار السن ، فهو يحتاج إلى مادة كيميائية مساعدة لتعزيز أجهزة المناعة الضعيفة.

وتم تصميم اللقاح الجديد ، الذي يتم تطويره في ليفربول من قبل شركة الأدوية Seqirus ، لحمايتهم من أربعة سلالات من الإنفلونزا الموسمية، بما في ذلك الأنفلونزا اليابانية.

يأمل مطورو اللقاح أن اللقاح الجديد سيصبح متاحاً في الوقت المناسب لموسم الإنفلونزا القادم.

وقالت الدكتورة رجا راجارام، من شركة الأدوية المصنعة للقاح "في هذه الأوقات، حتى أكثر من معظم الأحيان، من المهم الحصول على لقاحات مناسبة للعمر للمساعدة في الحماية ضد الإنفلونزا.

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وأضافت: "نحن نعرف أن الأشخاص الذين يتم تطعيمهم هم أقل عرضة للإصابة بالأنفلونزا، من المحتمل أن يساعد ذلك على إبقاء الضغط بعيدًا عن الأنظمة الصحية أثناء المخاوف المستمرة بشأن كورونا".

ويخشى العلماء أن تؤدي الموجة الثانية من فيروس كورونا هذا الشتاء إلى شل NHS إذا تزامنت مع تفشي الإنفلونزا.

وقد أدى ذلك إلى دعوات في المملكة المتحدة للحصول على لقاح الإنفلونزا هذا الموسم للجميع، بدلاً من مجرد أولئك الذين اعتبروا "معرضين للخطر" فقط.

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