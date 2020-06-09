اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:06 م
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فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:00 م
فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام انتقال عدوى كورونا
كتبت إيناس البنا

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توصلت دراسة حديثة إلى  فيروس كورونا يمكن أن ينتشر من خلال عنابر المستشفيات خلال 10 ساعات ، ويبقى لمدة 5 أيام على الأقل.
 
قام باحثون من جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن ومستشفى جريت أورموند ستريت بمحاكاة،  عن كيف ينتشر فيروس سارس- CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ Covid-19 ، عبر أسطح المستشفيات.
 
واكتشفوا وفقا لتقرير جريدة " thesun" أن المرض القاتل يمكن أن ينتشر بسرعة عبر أجنحة المستشفى ، بما في ذلك قضبان السرير ومقابض الأبواب ومساند الأذرع في غرف الانتظار وألعاب الأطفال والكتب.
انتقال العدوى بالمستشفيات
انتقال العدوى بالمستشفيات
 
بدلا من استخدام فيروس كورونا - CoV - 2 ، استخدم الباحثون قسم من الحمض النووي من فيروس يصيب النبات ، والذي لا يمكن أن يصيب البشر.
 
أضافوا هذا إلى الماء بتركيز مماثل لنسخ من المادة الوراثية في Covid-19 الموجودة في عينات من المرضى المصابين، ثم ترك الباحثون هذه المياه التي تحتوي على هذا الحمض النووي على الحاجز اليدوي لسرير المستشفى في غرفة العزل ، والتي تستخدم للمرضى الأكثر عرضة للخطر أو المصابين.

انتشار سريع

خلال الأيام الـ 5 التالية ، أخذوا عينات من 44 موقعًا عبر جناح المستشفى، وبعد 10  ساعات تم اكتشاف الفيروس في 41 % من العينات المأخوذة عبر جناح المستشفى، بما في ذلك قضبان السرير وألعاب الأطفال والكتب في منطقة اللعب.
 
وبعد 3 أيام ، ارتفع هذا إلى 59 % من المواقع وكان الفيروس لا يزال موجودًا بعد 5 أيام ، وفي ذلك الوقت تم اكتشافه في 41 % من المواقع.
 
وقالت لينا سيريك من UCL ، وهي مؤلفة كبيرة للدراسة: "أظهرت دراستنا الدور الهام الذي تلعبه الأسطح في نقل الفيروس ومدى أهمية الالتزام بنظافة اليدين وتنظيفها، فالشخص ال بالفيروس سوف ينشر الفيروس في أكثر من موقع ، من خلال السعال والعطس ولمس الأسطح.
 
جاءت أعلى نسبة من المواقع التي أثبتت نتائج إيجابية للبدائل من منطقة مساحة السرير المباشرة،  بما في ذلك غرفة مجاورة تحتوي على عدة أسرّة أخرى ، ومناطق سريرية مثل غرف العلاج.
 
في اليوم الثالث ، كانت نسبة 86 % من مواقع أخذ العينات في المناطق السريرية إيجابية ، بينما في اليوم الرابع ، كانت 60 % من مواقع أخذ العينات في مساحة الفراش المباشرة إيجابية.
 
وقالت الدكتورة إيلين كلوتمان جرين ، باحثة الرعاية الصحية الرئيسية في GOSH ، إن الدراسة كررت أهمية غسل اليدين، قائلة : "يمكن أن يصاب الناس بـ Covid-19 من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تنتج أثناء السعال أو العطس، وبالمثل ، إذا سقطت هذه القطرات على سطح ، فقد يصاب الشخص بعد ملامسته للسطح ثم يلمس عينيه أو أنفه أو فمه.
 
وأكدت الدراسة أن التنظيف وغسل اليدين يمثل خط دفاعنا الأول ضد الفيروس، وهذه الدراسة تذكير هام بأن العاملين في مجال الرعاية الصحية وجميع زوار الموقع السريري يمكنهم المساعدة في وقف انتشاره من خلال نظافة اليدين الصارمة، وتنظيف الأسطح والاستخدام المناسب للحماية الشخصية المعدات (معدات الوقاية الشخصية). "
 
يزيد خطر الإصابة بالعدوى كلما اقتربت من شخص آخر مصاب بالفيروس ومقدار الوقت الذي تقضيه في الاتصال الوثيق، ولكن من غير المحتمل أن تصاب بالعدوى إذا مررت بجانب شخص آخر في الشارع.
 

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قطرات الجهاز التنفسى

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اليوم السابع بلس

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