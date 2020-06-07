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ويتعافون بدون علاج..

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

الأحد، 07 يونيو 2020 01:58 م
مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى لجنة الصحة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

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قال الدكتور محمد حسان، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن ارتفاع درجة حرارة الجو لـ26 درجة مئوية تحد من انتشار فيروس كورونا، و80% من مرضى فيروس كورونا المستجد لا يسببون عدوى ويتعافون بدون علاج.

 

وأضاف حسان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، أن ظهور النتيجة إيجابية بعد 10 أيام تعافى لا يعنى وجود الفيروس ولكن يعنى أن هناك عينة ميتة من الفيروس، وبالتالى البرتوكول الآن هو من يتعافى لمدة 10 أيام بدون أعراض يخرج من مستشفى العزل دون الحاجة لإجراء تحليل pcr.

 

وأشار حسان، إلى أن نسبة الخروج من المستشفى لمصابى كورونا تصل نحو 50%، وسيتم تخصيص مستشفى عزل جديد بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، نتيجة الوقت الطويل التى تحتاجه الحالات للتعافى وهو ما يسبب ضغط على المستشفيات حيث وصلت نسبة الخروج من المستشفى لنحو 10%.

 


الصحه

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عدوى كورونا

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