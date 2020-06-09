فيديو.. شرطة ألمانيا تصدر أغنية للتوعية ضد كورونا من تأليف و أداء ضباطها

كتبت: هناء أبو العز

نشرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، مقطع فيديو كليب، تم انتاجه بهدف التوعية ضد وباء كورونا.

وتقول كلمات الأغنية التى كتبها سياسيتان ستيب، وغناها مع مجموعة من فريق أوركسترا شرطة الولاية: بسبب مكوثكم فى المنزل لأسابيع، أصبح انهيار فيروس كورونا قريبًا، وإجراءات الغلق على وشك الانتهاء، لتقول الأغنية فى النهاية أنظروا إلى المستقبل.

"Schneller, höher, weiter geht's gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht."🎶

Viel Spaß mit dem #coronasong von Sebastian Stipp und der Combo des Landespolizeiorchesters der @PolizeiBB.https://t.co/DlULBajVn6

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 8, 2020

وقد شارك ضابط الشرطة الألمانى، الذى يقوم بأداء الأغنية، في برنامج "صوت ألمانيا"، وقال فى كلمات الأغنية: نحن معكم دائمًا لحمايتكم لن نتخلى عنكم .

فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 233 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184 ألفا و543 حالة.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية، على موقعها الإلكتروني، عن المعهد، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 33 حالة مقارنة باليوم السابق ليصبح إجمالى عدد حالات الوفاة 8711.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء بحوالي 1100 حالة ليبلغ عدد المتعافين 170 ألفا و200 حالة.