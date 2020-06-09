اليوم السابع
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فيديو توضيحي لانتقال العملاء بنفس الرقم بين شبكات المحمول

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:51 م
فيديو توضيحي لانتقال العملاء بنفس الرقم بين شبكات المحمول حسام الجمل الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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نشر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عبر موقعه الإلكتروني فيديو توضيحي لخدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول، مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك تحت شعار "من حقك تختار"، وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التى حددها الجهاز، وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.
 
 
وقبل أن يقرر العميل الانتقال بنفس رقمه إلى شركة محمول أخرى، عليه التأكد من ملكية الخط ببطاقة رقم قومى صحيحة لدى الشركة، استمرار و استخدام الخط لدى الشركة لمدة 4 أشهر، سداد أخر فاتورة مصدرة "في حالة نظام الفواتير".
 
 
ووضع جهاز تنظيم الاتصالات 4 خطوات لتنفيذ عملية انتقال العميل وهى:
 
توجه العميل لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد الانتقال اليها ومليء طلب النقل مع تقديم اثبات ملكية الخط.
 
يقوم مركز خدمة العملاء أيضا بتسليم العميل الشريحة الجديدة.
 
سيصلك رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.
 
استبدال الشريحة القديمة بالجديدة وبذلك تكون الشريحة الجديدة مفعلة وتكون عملية النقل قد تمت. 
 
و في حالة رفض طلب النقل تقوم الشركة بتوضيح أسباب الرفض ويمكن للعميل تصحيح سبب الرفض وتقديم الطلب من جديد.
 
 
 

جهاز تنظيم الاتصالات

انتقال عملاء المحمول

شركات المحمول

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