فوائد التفاح الأخضر على صحتك ومناعتك

كتبت نهير عبد النبى

التفاح من الفواكه المحببة عند الكثيرين ويتميز بألوانه المختلفة والمبهجة، ويعتبر التفاح الأخضر من الأنواع التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقه الطبيب وفوائده المتعددة، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة المناعة وتحد من خطر الاصابة بالامراض والفيروسات.

وحسب ما ذكره موقع healthreactive فإن فوائد التفاح الأخضر وهى:

هى:

فوائد التفاح الاخضر



1:يحتوى التفاح الاخضر على نسبة كبيرة من فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة المناعة وحماية الجسم من الفيروسات والعدوى.

2:تناول التفاح الأخضر يساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والحد من أعراض الربو والالتهابات.

3:يحتوى التفاح الاخضر على مركبات الفلافونويد التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

4:يحتوى التفاح الاخضر على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والالياف التى تساعد على طرد السموم والجراثيم من الجسم.

5:يحافظ على صحة الكبد ويحميه من السموم والتلف، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الهامة لصحة الكبد.

6:يحتوى التفاح الاخضر على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من القرح والالتهابات.

7:تناول التفاح الاخضر يساعد على تعزيز الرؤية والحفاظ على صحة العين، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات الهامة لصحة الرؤية.

8:يحتوى التفاح الاخضر على كمية كبيرة من الفيتامنيات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها.

9: تناول التفاح الاخضر يساعد على تأخير عملية الشيخوخة والحد من ظهور التجاعيد على البشرة.

10: يعزز صحة الشعر ويحميه من التلف والتساقط، وذلك لاحتوائه على فيتامينات هامة للشعر.