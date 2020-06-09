غدا.. ضعف ضخ المياه عن مدينة المحلة 6ساعات لتجربة ضغط خط 900مم بالمحطة القديمة

الغربية - عادل ضرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية برئاسة المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة الشركة، عن ضعف المياه غدا الأربعاء 6ساعات عن مدينة المحلة لإجراء الاعمال التجريبية لضغط خط 900مم القادم من المحطة الرئيسية القديمة بالمدينة.

وقامت الشركة بالتنسيق مع حى ثان المحلة، بالإعلان عن ضعف المياه عن المدينة من الساع الثانية عشر مساء غدا الأربعاء وحتى الخامسة صباح الخميس.

وطالبت الشركة المستشفيات والمخابز والمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.

من ناحيه آخرى شن حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بنطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

واستهدفت الحملة شوارع المدينة بنطاق الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع الإشغالات وفض التجمعات ورفع الباعة الجائلين بالشوارع، وتشميع كافتيريا مخالفة لقرار رئيس الجمهورية.

وتم التنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام وعدم التعدي على حرم الطريق العام، حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية ومصادرة المضبوطات.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قرارًا ظهر اليوم بتكليف محمد صلاح رئيس حي ثان المحلة بتولي مهام رئيس المدينة بعد تقديم حاتم سبع رئيس المدينة الجديد اعتذارًا عن تولي المنصب.