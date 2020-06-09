عمدة لندن: مازلنا فى قبضة جائحة عالمية ويجب القيام بواجبنا والتمسك بالقواعد

كتب محمد رضا

حذر صادق خان، عمدة لندن، من أن العالم مازال فى قبضة الجائحة العالمية "كوفيد 19"، وأن هذا الأمر يستدعى من الجميع استمرار القيام بالواجبات والقواعد الضرورية للوقاية من المرض والمساعدة فى الحد من نموه وانتشاره، الأمر الذى يساهم فى إنقاذ مزيد من الأرواح.

وقال عمدة لندن، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، "ما زلنا فى قبضة جائحة عالمية.. يجب علينا جميعًا الاستمرار فى القيام بواجبنا والتمسك بالقواعد. يرجى الاستمرار فى استخدام وسائل النقل العام للسفر الأساسى فقط. من خلال القيام بذلك ، سوف تحمى نفسك وأحبائك ، وتساعد فى إنقاذ الأرواح".

وكان قد أكد صادق خان، عمدة لندن، أهمية التضحيات التى قدمها سكان بريطانيا للعبور من أزمة تفشى كورونا بأقل خسائر ممكنة، وغرد عبر حسابه بـ"تويتر"، الاثنين، قائلا: "أعلم أنه كان صعبًا، لكن التضحيات التى قدمناها فى هذه الأزمة هى السبب في أن مستشفياتنا وخدماتنا الصحية فى وضع أفضل بكثير للتعامل مع COVID19، لكن نحن بحاجة لمواصلة ذلك. باستمرارنا فى اتباع قواعد وقف انتشار كورونا والحفاظ على لندن آمنة".

وطالب عمدة لندن أي شخص تظهر عليها أو أحد أفراد أسرته أعراض COVID19، البقاء في المنزل وعزل نفسه، ووجه حديثه لهم "إذا لم تفعل ذلك، فأنت تعرض حياة الآخرين للخطر"، كما شدد على أهمية العناية بالصحة العقلية في هذا التوقيت، قائلا: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية مدى أهمية العناية بصحتنا العقلية، خاصة في مثل هذه الأوقات".

وعلى جانب آخر، أصدر صادق خان، عمدة لندن، بيانًا إعلاميًا، أمس الأحد، للتعليق على أحداث العنف التي نتجت عن اشتباك محتجون بريطانيون مناهضون للعنصرية مع الشرطة لفترة وجيزة يوم السبت بعد تجمع آلاف فى وسط لندن للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة الأمريكية بعد موت المواطن الأسود الأعزل جورج فلويد فى منيابوليس بالولايات المتحدة.

وقال صادق خان، فى بيانه، "انضم سكان لندن من جميع الأعمار والأعراق والخلفيات إلى الملايين من الأشخاص حول العالم أمس ليجتمعوا بسلام ليقولوا إن "الحياة السوداء مهمة".. أقف معكم وأشاطركم غضبكم وألمكم.. ويجب أن يؤدى القتل الوحشى لجورج فلويد إلى تغيير فورى ودائم فى البلدان والمدن وخدمات الشرطة والمؤسسات فى كل مكان.. ويجب أن نستأصل العنصرية أينما وجدت".

وأضاف عمدة لندن، "كانت الغالبية العظمى من المتظاهرين فى لندن مسالمة.. لكن هذا السبب الحيوى خذلته أقلية بالغة تحولت للعنف وألقت زجاجات "زجاجية" وألقت مشاعل، مما عرض المتظاهرين الآخرين للخطر وأصاب ضباط الشرطة.. هذا ببساطة غير مقبول، ولن يتم التسامح معه ولن يحقق التغيير الدائم والضرورى الذى نحتاج بشدة إلى رؤيته".