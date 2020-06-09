اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:50 م
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عقب إسقاط تمثال تاجر الرقيق.. عمدة لندن يأمر بإرجاع تماثيل ترمز للعبودية بالعاصمة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:47 م
عقب إسقاط تمثال تاجر الرقيق.. عمدة لندن يأمر بإرجاع تماثيل ترمز للعبودية بالعاصمة صديق خان
أ ش أ

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أمر عمدة لندن صديق خان، اليوم الثلاثاء، بمراجعة ارتباط بعض التماثيل فى لندن بخلفيات العبودية.

وأطلق خان "لجنة التنوع" لبحث التماثيل التى يمكن الإبقاء عليها بالإضافة لإقامة تماثيل للتعبير عما حققته لندن خاصة بعد ما حققه أصحاب الأصول الملونة والأقليات العرقية.


جاءت إجراءات لندن، عقب إسقاط تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون فى مدينة بريستول البريطانية - وسط المظاهرات الدائرة حاليًا على خلفية نظيرتها فى الولايات المتحدة عقب مقتل المواطن الملون جورج فلويد على أيدى رجال الشرطة الأمريكية.


وقال خان فى بيان نشرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية: "إنه أمر غير مريح أن تشير الأمور الآن إلى أن هذه الأمة والمدينة التى تعج بالثراء بسبب دورها فى تجارة العبيد والتى تنعكس على ما يدور اليوم فى الحياة العامة فى البلاد لا تقوم فيها حملة مع ما تم بشكل متعمد تجاهله".


وأضاف، أن لجنة التنوع ستراجع العلامات المميزة فى الحياة العامة فى لندن ومن بينها "النقاش بشكل أكبر فيما يجب علينا فعلا الاحتفال به" وتقوم بتقديم العديد من التوصيات، كما ستقوم بدراسة الجداريات وأسماء الشوارع والتماثيل والنصب التذكارية لمراجعتها وتكوين رأى بشأنها.


صديق خان

لندن

بريطانيا

العبودية

جورج فلويد

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