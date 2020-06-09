ضبط 7 متهمين بحوزتهم 2 كيلو بانجو وسلاح نارى بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان ، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 من العناصر الإجرامية متهمين لترويجهم المواد المخدرة وبحوزتهم 2 كيلو من نبات البانجو و120 جرام حشيش وأقراص مخدرة و7 قطع سلام نارى ، تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة .

كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان ، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية ، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا .

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان . تضمنت الجهود ضبط واحضار متهمين .

حيث تم ضبط 785 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان ، وضبط 160 هارباً من جنح الحبس الجزئي ، وضبط 29 هارب من جنح الحبس المستأنف ، وضبط 412 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 181 محكوم عليهم فى جنح المخالفات وتم ضبط (4) محكوم عليهم فى قضايا جنايات .

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .