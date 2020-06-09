اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:45 م
خالد صلاح
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ضبط 7 متهمين بحوزتهم 2 كيلو بانجو وسلاح نارى بأسوان

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:04 م
ضبط 7 متهمين بحوزتهم 2 كيلو بانجو وسلاح نارى بأسوان بانجو - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شنت الأجهزة الأمنية بأسوان ، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 من العناصر الإجرامية متهمين لترويجهم المواد المخدرة وبحوزتهم 2 كيلو من نبات البانجو و120 جرام حشيش وأقراص مخدرة و7 قطع سلام نارى ، تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة .

كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان ، حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية ، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا .

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان . تضمنت الجهود ضبط واحضار متهمين .

 حيث تم ضبط 785 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان  ، وضبط 160 هارباً من جنح الحبس الجزئي ، وضبط 29 هارب من جنح الحبس المستأنف ، وضبط 412 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 181 محكوم عليهم فى جنح المخالفات وتم ضبط (4) محكوم عليهم فى قضايا جنايات .

 وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

 


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