ضبط لص تعدى على شاب بآلة حادة لسرقته بشارع الجميل بقنا

قنا- وائل محمد

تمكنت وحدة مرور قنا، من ضبط لص تعدى على شاب بغرض سرقة مستلزماته الشخصية، في شارع الجميل ، بمدينة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من وحدة المرور يفيد بضبط لص تعدى على شاب بآلة حادة "موس" وسبب له جرج، وتمكن من سرقة مستلزماته الشخصية، وفرا هاربًا في شارع الجميل بقنا.

وتمكن النقيب شريف لطفي، ضابط بإدارة مرور قنا في شارع الجميل، من ملاحقة اللص والقبض عليه بأحد مداخل العقارات السكنية في المنطقة.

تم التحفظ على المتهم وعلى المسروقات، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

فى سياق أخر قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد، على مزارع بالإعدام شنقًا بتهمة قتل شقيقين وعمه وحفيده، بطلق ناري بسبب خلافات على قطعة أرض في قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى أبريل من عام 2018، عندما وجهت نيابة قنا إلى بهاء.م.ف، 31 عامًا، مزارع، مقيم في الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، بتهمة قتل عمه عتيطو.و، وحفيده الطفل محمد عزت، وشقيقين من أبناء عمومته، وهم عطا، وعبدالمعطي، بسبب خلافات على قطعة أرض في قرية الحجيرات في قنا.

وكان المتهم قد استولى على قطعة أرض وعند مناقشته من قبل المجني عليه عمه عتيطو قام بقتله ببندقية آليه، وقتل في ذات الوقت والمكان حفيده الطفل، وشقيقين من أبناء عمه الآخر، باستخدام بندقية آلية، وفر هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطه ومن ثم محاكمته بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي ومنها للحكم عليه بالإعدام شنقًا.