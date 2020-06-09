ضبط سيدة تستولى على أموال المواطنين بزعم منحهم قروض حسنة بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط سيدة تستولى على أموال البسطاء، بزعم منحهم قروض حسنة فى الجيزة، تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على 10 آلاف جنيه بزعم منحه قرض بمبلغ 200 ألف جنيه، من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.

تم ضبط مرتكبة الواقعة مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واعترافها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وعمل إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية الغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى، ونشر منشورات احتيالية على بعض مواقع التواصل الاجتماعى تعلن خلالها عن إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين ( بدون ضامن ) وإجراءات بنكية تصل إلى ( 500 ألف جنيه ) خلافاً للحقيقة، وزعمها أنها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير فى منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية بإسمها.

عثر بحوزة المتهمة على " 5 إيصالات لحوالات بريدية تفيد إستلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه) من ضحاياها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.