ضبط المتهمين بسرقة شاشة من داخل أحدى المدارس بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط عاطلان لهما نشاط إجرامي، تبين قيامهما بسرقة شاشة من داخل أحدي المدارس دائرة قسم أول الزقازيق، وتم إحالتهما مع المتهم الثالث الذي أشتري المسروقات، إلي لنيابة القسم للتحقيق معهما برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم شرطة أول الزقازيق، من مدير وعامل بإحدى المدارس بدائرة القسم، بإكتشاف الثانى سرقة شاشة " مُثبت عليها كاميرا " من داخل أحد الفصول بإحدى المدارس الكائنة بدائره القسم وقد تبين من الفحص عدم وجود آثار عنف بأبواب المدرسة،تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين - "لهما معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة وقيامهما بالقفز من أعلى سور المدرسة وسرقة الشاشة من أحد الفصول وبيع المسروقات لعميلهما سئ النية (عاطل – "له معلومات جنائية") بمبلغ 4 آلاف جنيه ، بإستهدافه أمكن ضبطه , وبمواجهته إعترف وتم بإرشاده ضبط المسروقات وتم إحالتهم للنيابة العامة.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز كفر صقر، من ضبط عاطلين كونا تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الرى،تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من الأهالي بنطاق مركز كفر صقر، بسرقة ماكينات الري، وبعد تكثيف الجهود أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر بالشرقية قيام "عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية، تم ضبطهما وبحوزة الأول (بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار) ، وبمواجهتهما قررا بإرتكابهما (6) حوادث بدائرة المركز ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بكفر صقر، تمكنت منذ أيام من السيطرة علي مشاجرة بقرية تليجة، دائرة المركز وتم القبض علي 30 شخص بتهمة البلطجة، بعد وفاة أحد الشباب،تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة أمس، بين عائلتي " م " وال ع" بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة " صالح م ح" 31سنة من أبناء عائلة " ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفي داخل المستشفي .

بعد علم أبناء عائلة" ال ع" بوفاة أبنهم توجه عدد من أبناء العائلة إلي منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران في المنزل، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي النيران التي نشبت بمنزل المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة علي الأوضاع بالقرية، وتم ضبط المتهم