صور.. نجاح عملية نادرة لتصحيح مسار فم رضيع بعد ولادته بعيب خلقى

نجح فريق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، في إجراء عملية نادرة لتصحيح مسار فم رضيع بعد ولادته بعيب خلقى، منعه من التنفس بشكل طبيعى، وأجرى العملية الدكتور صابر وهيب أستاذ الجراحات والتشوهات بكلية الطب جامعة الإسكندرية فى أحد المستشفيات بعد 24 ساعة من ولادته.
وقال الدكتور صابر وهيب بجامعة الإسكندرية، إنه تم إنقاذ الطفل وعمره يوم، والذى كان يعانى من تكييس داخل فمه يمنعه من التنفس بشكل طبيعى وبالتالى يمنعه من الرضاعة.
واضاف أنه تم وضعه علي جهاز تنفس صناعي بعد الولادة مباشرة لعدم تمكنه من التنفس بشكل طبيعي وبإجراء التدخل الجراحي اللازم بعد نقل المولود بواسطة إسعاف متخصص الي إحدى مستشفيات الاسكندرية وتم خروج الطفل من المستشفي بعد 4 ساعات من الجراحة ونجاحها.
وأكد أن الطفل يتنفس بشكل طبيعي وتتم الرضاعة ايضا بشكل طبيعي وقد تم ازالة التكيس الخلقي بشكل كامل ونهائى.
نجاح عملية نادرة لرضيع (1)
نجاح عملية نادرة لرضيع (2)
نجاح عملية نادرة لرضيع (3)
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