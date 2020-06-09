صور.. مسلمون يشاركون فى دفن قبطى بعد وفاته بمستشفى العزل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

فى واقعة إنسانية بمحافظة الأقصر، قام بها أعضاء مبادرة "إكرام ضحايا فيروس كورونا" والتى أطلقها على عبود القرعانى ابن مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حيث شاركوا فى عملية دفن قبطى توفى داخل مستشفى إسنا للعزل الصحى، وذلك بعد طلب من نجله الدكتور مينا نبيل، وذلك للتأكيد على أن المبادرة فى خدمة جميع أبناء الأقصر سواء مسلمين أو أقباط دون تقصير مع الجميع.

وقال على عبود القرعانى، صاحب المبادرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه تلقوا اتصالا من مستشفى عزل إسنا، بأنه توجد حالة وفاة ستخرج من المستشفى جاهزة تمامًا وأهلها يحتاجون لدفنها ولكنهم لم يجدوا غيره لتلك المهمة، وعلى الفور رد عليهم: "فريق إكرام موتى كورونا جاهز يا أستاذنا"، ورد عليه مسئولو المستشفى "بس فى حاجة ده راجل مسيحى"، ورد عليهم قائد المبادرة بإعطائهم رقم صديقهم "صموائيل" عضو الفريق بالأقصر، ولكن نجل المتوفى وهو الدكتور مينا نبيل اتصل به وأبلغه بأن صموائيل اعتذر عن دفنه، وقال: "أنا مش عارف حاجة ومفيش غيرك" ورد عليه "أنا جاهز مسافة السكة، واتصلت بالأخ أيمن أبو حجازى وقلت له عن الميت أنه متغسل وجاهز عايزين يدفنوه، وقاللى جاهز وانطلقنا بالعربية إلى مستشفى عزل إسنا وخرجت الجنازة إلى دير (مقبرة) الشهداء بالقرايا، وهناك أقيمت على الجنازة صلاتهم بجوار الجبانة ووقفنا أنا وأيمن بعيداً أثناء صلاتهم على الجنازة، وبعد الانتهاء من صلاتهم قمنا بحمل صندوق المتوفى إلى مقبرته وتم إنزاله ودفنه أنا وأيمن وابنه الدكتور مينا نبيل"، وبعد الانتهاء من مراسم الدفن قدم الأب متاؤوس أحد قادات الكنيسة الشكر لفريق إكرام موتى كورونا بالأقصر وتبرع بمبلغ 500 جنيه لشراء مستلزمات وقاية للفريق.

وقال صاحب مبادرة "إكرام ضحايا فيروس كورونا"، إنهم أطلقوا برفقة عدد من أبناء محافظة الأقصر مبادرة للتأكيد على أصالة الصعايدة فى وقت الأزمات والمحن، حيث دشن شباب المحافظة جروب بعنوان "إكرام ضحايا فيروس كورونا تغسيل وصلاة ودفن"، وذلك للمساهمة والتبرع بتقديم يد العون لرجال الفرق الطبية والتمريض داخل مستشفى إسنا التخصصى المخصصة للعزل والحجر الصحى، وذلك لتكريم ودفن المتوفين من حالات كورونا والمساهمة فى أية خطوات يحتاجها أبناء وأسر المتوفين حتى تكريم أى متوفى بالفيروس، وقاموا خلال الفترة الماضية بتكريم عدد كبير من الموتى بتغسيلهم ودفنهم للتأكيد على أنهم فى خدمة أهلهم وقت الأزمات، قائلاً: "هكذا تعلمنا من ديننا أن الإنسانية لا تتجزأ".



مسلمون من مبادرة إكرام ضحايا فيروس كورونا يشاركون فى دفن قبطى (1)



مسلمون من مبادرة إكرام ضحايا فيروس كورونا يشاركون فى دفن قبطى (2)