اليوم السابع
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صور..فريق من وعاظ الأزهر يشارك في مبادرة "إرادة شعب الشرقية" لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:59 م
صور..فريق من وعاظ الأزهر يشارك في مبادرة "إرادة شعب الشرقية" لمواجهة كورونا فريق من وعاظ الأزهر الشريف بالشرقية لتوعية الأهالي بمخاطر كورونا
الشرقية -فتحية الديب

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قام فريق من وعاظ الأزهر الشريف، الأمانة العامة للدعوى والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية منطقة وعظ الشرقي، اليوم، بجولة توعوية ضمن مبادرة "إرداة شعب الشرقية"، بإشراف الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظة الشرقية، للحديث مع الأهالي عن مخاطر فيروس كورونا، وضرورة اتباع الإجراءت الاحترازية، وتوعية المواطنين في الشوارع والأماكن التي بها زحام بأهداف المبادرة، وتقديم  النصائح لهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وتم الحديث مع المواطنين في الشوارع وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة، حرصا على صحتهم وضروة اتباع التباعد الإجتماعي أثناء عملية البيع والشراء.

ومبادرة " إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور" ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور" أحمد عبد المعطي" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين  من أفراد المجتمع وممثلين من الهلال الأحمر ومديرية الشباب والرياضة والنقابات والأزهر والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة، لتقديم التوعية للأهالي بقري ونجوع المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

 

كانت  وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفى الصوفية المركزي.

فريق من وعاظ الأزهر الشريف (1)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (2)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (3)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (4)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (5)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (6)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (7)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (8)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (9)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (10)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (11)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (12)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (13)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (14)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (15)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (16)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (17)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (18)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (19)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (20)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (21)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (22)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (23)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (24)
 
فريق من وعاظ الأزهر الشريف (25)

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