صور.. سكرتير مساعد الأقصر يتابع حملات النظافة ورفع 45 طن مخلفات بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، جولة ليلية فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بمواصلة حملات النظافة والتجميل بشوارع المدينة ليلاً، حيث تم عمل حملة نظافة شاملة بمنطقة نادي المدينة المنورة وشارع الخليج بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشارك فى الجولة الليلية بشوارع مدينة الأقصر، لمتابعة حملة النظافة، كل من مسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد، ومسئولى مجلس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى نفس السياق قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا حملة نظافة وإشغالات بشوارع إسنا، من أبرزها منطقة الإدارة الصحية والسجل المدنى الجديد وطريق موقف الأقاليم، بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية والحملة الميكانيكية وقسم النظافة، وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 45 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وأيضا تسوية وتمهيد الشارع ورفع التراكمات على جانبى الطريق وأسفل البلدورات ورش الشوارع، بجانب تفريغ حاويات النظافة.

وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم وأنه لا تهاون مع المقصرين فى عملهم، مؤكدا أن الحملة لاقت استحسان المواطنين، ومن جانب آخر وجه سليمان برش وتطهير الحاويات وأيضا استكمال رش وتطهير شوارع إسنا والأماكن العامة حفاظا على صحة المواطنين، حيث يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

كما أعلن المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات الرش والتعقيم بالمنشآت والمبانى والشوارع، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.