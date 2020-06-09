اليوم السابع
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صور.. رفع 26 طن مخلفات وقمامة من قرى مدينة البياضية لمكافحة العدوى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:21 م
صور.. رفع 26 طن مخلفات وقمامة من قرى مدينة البياضية لمكافحة العدوى رفع 26 طن مخلفات وقمامة من قرى مدينة البياضية لمكافحة العدوى
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة الشاملة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تنفيذ حملة نظافة شاملة بالمدينة أسفرت عن رفع 26 طن مخلفات وقمامة، وذلك للعمل على رفع كفاءة ومستوى النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضاً خلال الساعات الماضية، وخلال الحملة القيام بأعمال رش وتعقيم وتطهير المناطق التي استهدفتها الحملة، وذلك إستكمالاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الحملة نائب رئيس المدينة عبد المحسن ربيع جمال مرعزى، ومدير النظافة طه أبو القاسم، وعمال مجلس المدينة، كما قامت قريه الحبيل بعمل إجراءات النظافة بالقرية برئاسة محمد إبراهيم رئيس القرية، ومصطفى على رئيس قرية البغدادي، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعة، وتم رفع جميع المخلفات المنزليه من جميع الصناديق، وبلغت إجمالي ماتم رفعه اليوم 26 طن مخلفات صلبة، وجارى العمل يومياً فى مختلف أنحاء المدينة.

وكان قد قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، حملات نظافة مكبرة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم إستكمال أعمال النظافة بشارع المستشفى الدولي وشارع الخليج، لتجميل المدينة أمام الأهالى بصورة يومية.

وأوضح العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، أن الحملات أسفرت عن رفع 40 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وتفريغ كافة حاويات القمامة بشوارع الحي المختلفة، وذلك بإشراف سمير سعود نائب رئيس الحي لشئون قطاع النظافة، بالتنسيق مع حملة المعدات وذلك للإرتقاء بمستوى النظافة، وجارى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والحفاظ على المظهر الجمالى لمناطق الحى المختلفة.

رفع 26 طن مخلفات وقمامة من قرى مدينة البياضية لمكافحة العدوى (1)
رفع 26 طن مخلفات وقمامة من قرى مدينة البياضية لمكافحة العدوى (1)

 

رفع 26 طن مخلفات وقمامة من قرى مدينة البياضية لمكافحة العدوى (2)
رفع 26 طن مخلفات وقمامة من قرى مدينة البياضية لمكافحة العدوى (2)

 

رفع 26 طن مخلفات وقمامة من قرى مدينة البياضية لمكافحة العدوى (3)
رفع 26 طن مخلفات وقمامة من قرى مدينة البياضية لمكافحة العدوى (3)

 


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