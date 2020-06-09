صور.. رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء يستهل عمله بجولات تفقدية للمدارس

جنوب سيناء - محمد حسين

استهل اللواء محمد منصور شعير رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء عمله بأول جولاته التفقدية بالمدينة، وبرفقته على الشحات رئيس مدينة طابا عادل مبروك نائب رئيس المدينة ومدير الإدارة التعليمية بالمدينة ومشرف شركة النظافة العاملة بالمدينة .

وأفاد بيان صادر عن مجلس مدينة نويبع، بأن رئيس المدينة تفقد مدرسة بلال بن رباح الإعدادية ومجمع نويبع الابتدائية للاطمئنان علي مدي الاستعداد لاستقبال لجان امتحانات الثانوية العامة والتأكيد علي سرعة اتخاذ اللازم من نظافة وتعقيم حفاظا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والمراقبين.

وعقد اجتماع برئاسته وحضور القيادات التنفيذية بالمدينة للوقوف على الاستعدادات والاحتياجات لتجهيز لجان الثانوية العامة وعمل خطة زمنية بالأعمال نائب رئيس المدينة وبحضور الشئون القانونية .

وسبق وعقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاثنين لقاء مع القادة الجدد ورحب بهم على أرض محافظة جنوب سيناء وتمنى لهم التوفيق فى حياتهم العملية القادمة بالمحافظة وقدم التهنئة خاصة للواء نادر عشماوى على ثقة الوزارة به، كما طالب كافة القيادات الجدد والقدامى ببذل أقصى الجهد خلال المرحلة القادمة وتنفيذ كافة التوجهات السياسية وإزالة التعديات ومنع المخالفات والحفاظ على أملاك الدولة وهيبتها والاهتمام بالنظافة ومتابعة كافة الإجراءات الاحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا والتلاحم مع المواطنين من اجل معرفة مطالبهم وحل مشاكلهم، حضر اللقاء المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات التنموية.











