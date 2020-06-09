اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:57 م
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صور.. رئيس مدينة زفتى الجديد يتفقد العمل بـ4 وحدات محلية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:43 م
صور.. رئيس مدينة زفتى الجديد يتفقد العمل بـ4 وحدات محلية رئيس مدينة زفتى يتفقد سير العمل بنطاق 4وحدات محلية
الغربية - عادل ضرة

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أجرى هشام أبو المكارم  رئيس مدينة زفتى جولة تفقدية داخل عدد من قرى المركز ، للوقوف على خطة العمل الجديدة، له فى أول أيام عمله بعد توليه المنصب فى حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية.

وشملت الجولة قرى بحرى مركز زفتى وهي قرى حانوت، سنباط، شرشابة، شبراملس، وشدد رئيس مدينة زفتى على تكثيف أعمال النظافة المستمرة للطرق ومخاطبة مديرية الرى لرفع ناتج تطهير الترع والمصارف، لتفادى وقوع حوادث.

كما شدد على تكثيف اعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتحرير محاضر للمخالفين وغير المشتركة فى منظومة الجمع المنزلي، كما وجه بتكثيف حملات فض الأسواق العشوائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة لرؤساء الوحدات المحلية، أنه ليس من هواه الجلوس فى المكاتب، ويفضل العمل الميدانى للوقوف على مشاكل المواطنين والتصدي لمشاكل الشارع، ومحاسبة المقصرين فى خدمة المواطن، كما شدد على التصدي للبناء المخالف وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

من ناحية اخرى شن حى أول المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، برئاسة الدكتور عادل عبد الحميد سلامة رئيس الحى ، والمهندس ياسر اليمانى مدير الإدارة الهندسية بالحى ، وبالتنسيق مع مأمور قسم أول المحلة الكبرى ، حملة لإزالة طوابق مخالفة صدر لها قرار إزالة بإحدى الابراج السكنية ، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

وأسفرت الحملة عن إزالة البناء بالطابق الثالث عشر حتى الطابق السادس عشر علوى بالعقار الكائن بشارع ابو السعود منطقة ابو راضى ، والتى تمت بالبناء بالمخالفة القانون 119 لسنة 2008 ولائحتية التنفيذية للقرارات الادارية رقم 802و818و864و872 لسنة 2020 ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف .

 

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