اليوم السابع
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صور.. حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى بنى سويف و كفر الشيخ

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:50 م
صور.. حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى بنى سويف و كفر الشيخ حملات لإزالة التعديات
المحافظات أيمن لطفى - محمد سليمان

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شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية فى محافظات بنى سويف وكفر الشيخ ، حملات موسعه لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وصرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تمت إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ،بواقع 17 حالة على مساحة 13 قيراط بقرية بنى خليل التابعة لجزيرة ببا ،و 15 حالة على مساحة 4580 متر بقريتي الفقيرة وبني عقبة ،وذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها " أمس"الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ،بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد

حيث أكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة

فيما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.
 
وبناءًا علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم إزالة 2 عامود بقرية برية لاصيفر، وتمت الإزالة علي أكمل وجه وحتي مستوي سطح الأرض، بالاضافة إلي رفع كافة الإعلانات المخالفة الغير مرخصة، والمنتهى ترخيصها بشوارع المدينة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
كما قام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالإشراف علي إزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدى علي أرض زراعية، وتمت الإزالة علي أكمل وجه وحتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.
 
حملات لإزالة التعديات (1)
 
حملات لإزالة التعديات (2)
 
حملات لإزالة التعديات (3)
 
حملات لإزالة التعديات (4)
 
حملات لإزالة التعديات (5)
 
حملات لإزالة التعديات (6)
 
حملات لإزالة التعديات (7)
 
حملات لإزالة التعديات (8)
 
حملات لإزالة التعديات (9)
 
حملات لإزالة التعديات (10)
 
حملات لإزالة التعديات (11)
 
حملات لإزالة التعديات (12)
 
حملات لإزالة التعديات (13)
 
حملات لإزالة التعديات (14)
 
حملات لإزالة التعديات (15)
 
حملات لإزالة التعديات (16)
 
حملات لإزالة التعديات (17)

 


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