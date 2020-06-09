صور.. انطلاق حملة نظافة بشوارع مدينة نخل فى وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اليوم مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، انطلاق حملة جديدة للنطاق شملت شوارع المدينة وميادينها، تحت اشراف ومتابعة رئيس المدينة .

وتابع سليمان فرج محمد رئيس مدينة نخل، اليوم الثلاثاء، أعمال النظافة بمدخل المدينة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس مدينة نخل برفع المخلفات بصفة مستمرة، وإتمام الحصر الشامل لكافة المناطق، طبقا لما تضمنته منظومة النظافة، وتوعية الأهالى، للحفاظ على نظافة شوارعهم، والالتزام بالسلوك الصحيح عند وضع مخلفات منازلهم بالصناديق المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تكثف جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمتابعة أعمال النظافة.

وسبق واعلن مجلس مدينة نخل ، انه تجرى فى مدينة نخل بوسط سيناء، اعمال إنشاء استراحة مجهزة لكبار الزوار ينفذها مجلس المدينة .

وقال سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، ان استراحة كبار الزوار، يجرى العمل فى استكمال إنشاءات داخل مجلس المدينة، ومقرر ان تخصص لاستقبال كبار زوار المحافظة من زوار وسط سيناء فيها .

وقال عودة محمد عودة مدير الإدارة الهندسية، بمجلس مدينة نخل، انه يجرى الانتهاء من اعمال دهانات وبلاط وكهرباء وخلافه ،وإعداد تصور كامل لاستغلال المساحات الغير مستعملة والفضاء أمام وخلف الاستراحة، وتخصيص جزء من المساحة الخلفية بالاستراحة لعمل حديقة، وتخصيص مدخل خاص لمطبخ الاستراحة، مراعاة المظهر الجمالي والتنسيق الحضارى فى أعمال المبنى من الخارج.



