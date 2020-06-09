صحة دمياط تحذر من إلقاء الكمامات والقفازات بالشوارع

دمياط معتز الشربينى

حذرت ادارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط من اتتشار ظاهرة القاء الكمامات والقفازات في الشوارع بعد ارتداء الكمامات في معظم الأماكن والمصالح الحكومية.

واشار بيان للصحة إلى أنه تلاحظ انتشار ظاهرة إلقاء القفازات والكمامات في الشوارع في أماكن عديدة ، مما ينذر بخطر صحي وبيئي يهدد المواطنين. حيث يرمي بعض المواطنين الأقنعة الواقية والقفازات المستخدمة على نطاق واسع للحماية من فيروس كورونا المستجد ، مباشرة بعد استخدامها ما يفاقم التلوث.

فى الوقت الذى ينتقل الفيروس في العادة عبر التخالط بين البشر من خلال الرذاذ المنتقل إلى المجاري التنفسية ، أظهرت دراسات قدرته على الصمود على بعض الأسطح لأيام عدة ما يعني أن الكمامات والقفازات المرمية تشكل خطرا على أي شخص يلامسها.

واكد البيان على رصد عدة صور من بعض الكمامات الملقاه أمام أحدى المصالح الحكوميه الهامه في دمياط

وكانت مديرية الصحة بدمياط قد اصدرت بيانا اكدت من خلاله أن منظومة العمل داخل محافظة دمياط تتم على مراحل، في ضوء تعليمات وزارة الصحة والسكان بادراج عدد 320 مستشفى بالجمهورية ضمن مستشفيات فرز وتشخيص وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ومنها بمحافظة دمياط عدد ( 15 مستشفى )

حيث تم البدء بالمرحله الأولى وتشمل العمل بكل من مستشفى الحميات و مستشفى الصدر وبعدها العمل بمستشفى دمياط العام ثم مستشفى كفر سعد المركزي ثم مستشفى الزرقا المركزي

واشار البيان إلى أن مستشفى كفر سعد المركزى والطوارئ تقدم جميع الخدمات العلاجية الحالية والسابقة كما هي دونما تغيير مع التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية؛ فقط سيتم تحويل حالات الحوادث المنقولة بالاسعاف ليتم استقبالها بمستشفى كلية الطب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة نظرا للحاجة الشديدة للعناية المركزة بمستشفى كفر سعد المركزى والطوارئ و وفقا لما تم التنسيق بهذا الشأن مع الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور عميد كليه الطب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة