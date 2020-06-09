"صحة جنوب سيناء" تؤكد أهمية التخلص الآمن من الكمامات بعد الاستخدام

جنوب سيناء - فايزة مرسال

دعا الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء فى بيان له اليوم الثلاثاء مواطنى المحافظة بضرورة التخلص الآمن من الكمامات الواقية والجونتيات بعد الاستخدام من خلال تقطيعها وجمعها داخل أكياس ورميها بسلة مهملات خاصة حرصا على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار العدوى.

من جهة أخرى أوضح رخا الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات الواقية مشيرا إلى أن الكمامة يوجد بها لونين اللون الأبيض وهو لامتصاص الرطوبة ويكون من جهة الداخل واللون الأزرق أو أى لون آخر وهو طارد للمياه والرزاز يكون من جهة الخارج، مؤكدا أهمية غسل اليدين بالماء والصابون ثم ارتداء الكمامة والتأكد من تغطيتها للأنف والفم بإحكام ولا يوجد فراغ بينها وبين الوجه مضيفا تجنب لمس الكمامة أثناء لبسها دون غسل اليدين أو فركها بالكحل مؤكدا عدم استخدامها أكثر من مرة مع ضرورة التخلص الآمن من الكمامات الواقية من خلال جمعها فى أكياس وسلة مهملات بهدف منع انتشار العدوى.

كما قام الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتورة أمانى الدمرداش مدير الرعاية الأساسية بجولات مرورية اليوم على عدد من الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية بمدن دهب ونويبع وكاترين للإطمئنان على سير العمل وانتظامه.

وتم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وكافة الأقسام الداخلية بالوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية بدهب ونويبع وكاترين للتأكد من حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية وكذا تفقد الصيدليات للإطمئنان على توافر الأدوية والأدوية الطارئة والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الإستراتيجى منهم ، كما تم الإطمئنان على الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا المستجد ومتابعة نتائج التحاليل للمخالطين .

هذا وشدد رخا على أهمية إتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى والإلتزام بالإجراءات الوقائية لمنع إنتشار العدوى .

كما جرى تفقد بعض الوحدات والمراكز الطبية بقطاع الرعاية الأساسية لمتابعة أخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجديد الشامل بهما .