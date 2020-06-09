شرطة نيويورك تعلق عمل ضابطين بعد اعتدائهما على المتظاهرين.. فيديو

كتب محمد عبد المجيد

علقت شرطة نيويورك، اليوم الثلاثاء، عمل ضابطين بعد اعتدائهما على المتظاهرين خلال التظاهرات التى تشهدها المدينة فى الآونة الأخيرة ضد عدم المساواة العرقية، و احتجاجا و اعتراضا على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية على أيادى أحد ضباط الشرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية.

و وفقا لما نشر معلى موقع قناة الحرة الاخبارية الأمريكية، أفاد مسئولو إنفاذ القانون لشبكة "إن بى سي" فى نيويورك، أن ضابط شرطة فى المدينة سيواجه اتهامات بالاعتداء على امرأة، بعد أن أظهر شريط فيديو لحظة دفعه لها فى مظاهرات داخل بروكلين، وأكد المسئولون أن الضابط تم تعليق عمله من قبل شرطة نيويورك.

ووفقا للقناة، كانت دنيا زاير تشارك فى مظاهرة فى 29 مايو فى بروكلين، قبل أن يقوم ضابط الشرطة بدفعها بالرغم أنها لم تكن عدوانية معه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لحظة دفعها.

وأكدت زاير، أنها دخلت المستشفى وعانت من ارتجاج نتيجة الدفعة القوية، مضيفة "إننى أتألم. رأسى يؤلمنى. لم أنم منذ ثلاثة أيام. ولا يمكننى التوقف عن التقيؤ، لكنى أحاول كل ما فى وسعى لأجمع نفسى من أجل الأشخاص الذين يعتمدون علي".

وذكرت القناة، أن ضابطًا آخر تم تعليق عمله من شرطة نيويورك، بعد تصويره وهو يسحب قناع الوجه الواقى للرجل ويرشه بغاز الفلفل.

من جانبها، صرحت ديرموت شيا، مفوضة شرطة نيويورك فى بيان: "خلال الأسبوع الماضى شهدنا العديد من الحوادث المقلقة التى تنطوى على سلوك من أعضاء الشرطة الذى تحقق فيها شرطة نيويورك، هذه الحوادث المذكورة مثيرة للقلق وتتعارض مع مبادئ تدريب شرطة نيويورك، بالإضافة إلى مهمتنا فى السلامة العامة".

تأتى هذه الحوادث والتجاوزات، فى الوقت الذى تشهد فيه الولايات المتحدة مظاهرات عنيفة احتجاجا على عنف الشرطة وطريقة تعاملها مع الأقليات على خليفة مقتل الأميركى من أصول إفريقية جورج فلويد على يد شرطى فى مينيابوليس.