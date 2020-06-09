اليوم السابع
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سيدة بالدقهلية تطلق النار على نفسها من سلاح ناري بسبب طلاقها

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:03 م
سيدة بالدقهلية تطلق النار على نفسها من سلاح ناري بسبب طلاقها جثه - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تخلصت مطلقة من حياتها بالانتحار عن طريق إطلاق النار على نفسها داخل غرفتها بسبب مرورها بأزمة نفسية بسبب الطلاق حيث تلقي اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية، اخطار من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بانتحار سيدة من قرية العزيزة مركز المنزلة دقهلية وعلي الفور تم تكليف فريق البحث الجنائي بقيادة العميد مصطفي كمال رئيس مباحث المديرية، والمقدم احمد فريد وكيل فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، والرائد محمد فتحي رئيس مباحث المركز، وانتقل فريق البحث الي مكان الواقعة،

وبالفحص تبين مصرع فاطمة م  ح  ع  22 سنة مطلقة، مقيمة قرية العزيزة دائرة المركز، مصابة بطلق ناري خرطوش بالبطن، وتم نقلهل الي مستشفي المنزلة المركزي، وتبين وفاتها فحين وصولها، وبسؤال كل من والدتها وتدعي عبلة م  ش  42 سنة ربة منزل، وشقيقتها ف التي تبلغ من العمر 12 عاما، طالبة بالمرحلة الاعدادية، وتقيمان بنفس المنزل أقرتا نظرا لانها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب طلاقها، اغلقت غرفتها بعدما تحصلت علي سلاح ناري خاص بوالدها عبارة عن فرد خرطوش، وإحداث  إصابتها  التي أودت بحياتها، وبسؤال والدها المدعو محمد ح ع  48 سنة موظف بالوحدة المحلية بذات القرية العزيزة، اعترف بنفس المضمون كما تعرف بحيازته للسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ علي السلاح الناري علي ذمة المحضر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 
 
 
 
 
 

 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز المنزلة

انتحار مطلقة

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